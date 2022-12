Hercules-vliegtuig van Defensie maakt voorzorgslanding op Vliegbasis Eindhoven

Bestuur Technische Universi­teit Eindhoven voert de druk op, bezetters zijn voorbereid op ontruiming

EINDHOVEN - Het bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft de bezetters van twee ruimtes in het hoofdgebouw gevraagd om daar te vertrekken en niet meer te overnachten. Aan de klimaatactivisten is een alternatieve locatie in het gebouw aangeboden waar ze overdag kunnen actievoeren.

10 december