Herdenking in Eindhoven van varkens die omkwamen bij stalbrand Biezenmortel

Dronken moeder probeert alcoholcon­tro­le in Oss te omzeilen, maar wordt ingehaald door motoragen­ten

9 februari EINDHOVEN/OSS - Acht dronken bestuurders zijn vrijdagnacht van de weg gehaald bij alcoholcontroles in Oss en Eindhoven. Een dronken moeder, die twee kinderen alleen thuis had zitten, probeerde de controle in Oss te omzeilen maar werd door motorrijders ingehaald. Ze blies de tweede keer in een jaar veel te veel en moest haar rijbewijs inleveren.