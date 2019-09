Herdenkingstocht Market Garden komt aan in Lommel

Rond 10.45 uur doorkruisen de voertuigen Lommel-Kolonie. Vanaf daar is het nog maar kort rijden tot de grens met Nederland. Twee mensen aan de kant hebben kleine vlaggetjes. ‘Altijd vrij’ staat erop. Ook veel grotere vlaggen zijn er te zien: Amerikaanse, Britse, Belgische en vlaggen van Wheels en Keep Them Roling. Dat zijn twee verenigingen van legervoertuigenliefhebbers die met hun materiaal meerijden.

Honderden voertuigen

In totaal zo’n 360 authentieke jeeps, trucks, motoren leggen de route af die de Britse bevrijders in 1944 ook aflegden tijdens Operatie Market Garden. Ze rijden via Valkenswaard, Eindhoven en Sint-Oedenrode naar Veghel. In Eindhoven is er vanaf 12.30 uur tot twee uur een pauze op de President Kennedylaan.