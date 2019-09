Herdenkingstocht Market Garden van start gegaan in Leopoldsburg

In totaal zo’n 360 authentieke jeeps, trucks, motoren leggen de route af die de Britse bevrijders in 1944 ook aflegden tijdens Operatie Market Garden. Ze rijden via Valkenswaard, Eindhoven en Sint-Oedenrode naar Veghel. In Eindhoven is er vanaf 12.30 uur tot twee uur een pauze op de President Kennedylaan.