Herinneringen aan Willy van der Kuijlen: ‘Ik stopte zijn strafschop en heb wekenlang zo trots als een pauw rondgelopen’

Wel of geen woontorens van 160 meter op het Stadhuis­plein? De gemeente beslist: 'Jongeren zijn voor, ouderen zijn tegen'

13:52 EINDHOVEN - Meer of minder hoogbouw aan het Stadhuisplein, tot 105 of 160 meter, een of meer torens? Meer of minder groen, meer of minder evenementen? Sanering van de parkeergarage? Opknappen van de kunstroute Rode Loper? Die keuzes moet de gemeenteraad van Eindhoven binnenkort maken.