Herinneringen ophalen aan Eindhovense stadsprediker Arnol Kox: ‘Deze man verdient een standbeeld’

EINDHOVEN - Arnol Kox, dé stadsprediker van Eindhoven, is ziek. Zondagmiddag maakte Kox zijn laatste rondje door de Eindhovense binnenstad om afscheid te nemen. Op social media regende het hartverwarmende reacties. Veel mensen die in aanraking kwamen met Kox deelden hun ervaring.

Hoewel zowat iedereen die in Eindhoven woont Arnol Kox kent, was de stadsprediker bekend in heel het land. Yusuf Muzak ondervond dit toen hij buiten Brabant ging werken. ,,Hij heeft niet alleen indruk gemaakt in Eindhoven en omgeving, maar ook ver daarbuiten. In de tijd dat ik als Eindhovenaar in de Randstad werkte en studeerde, vroegen collega's uit alle hoeken van Nederland mij of ‘die ene man met witte baard’ nog in onze binnenstad schreeuwde. Van een bezoekje aan Eindhoven waren ze Arnol kennelijk nooit vergeten.”

Ook voor Kayleigh van Gessel maakte haar ontmoeting met Arnol Kox een onuitwisbare indruk in haar leven. ,,Ik weet nog zo dat ik dacht geen kinderen te kunnen krijgen nadat ik twee miskramen heb mee moeten maken. Arnol zei me zijn hand vast te pakken. Ik giechelde want ik moest hem napraten, maar het zou goed komen. Tot de dag van vandaag heb ik geen idee of dit er mee te maken had, maar ik ben nu wel twee prachtige dochters rijker.”

Een stoel aan de tafels van de apostelen

,,Ik denk dat iedere Eindhovenaar wel eens gezegend is door Arnol. Ja het was een vreemde eend, maar iedereen in Eindhoven kent Arnol en respecteerde hem. Arnol, voor jou staat er een stoel klaar aan de tafels waar ook de apostelen zitten", laat een lezer via Facebook weten.

Arnol was ook bekend bij leerlingen van Agnès Laurey: ,,Als lerares godsdienst vroeg ik de leerlingen in een proefwerk: ‘noem eens enkele uiterlijke tekenen van het Christendom’. Dikwijls was hun antwoord Arnol.”

Volledig scherm *Arnol Kox*, de stadsprediker in 1992 in de stad in Eindhoven © Foto van de Meulenhof/Rene Mande

‘Ik voel de warmte nog steeds in mijn hart’

Mariska van Os koestert ook haar bijzondere ervaring met de stadsprediker. ,,Arnol dacht dat ik een satanist was, omdat ik van metal hield, zwart haar had en zwarte kleren droeg. Ik zei altijd: ‘ik ben katholiek, katholiek opgevoed, gedoopt en heb mijn communie en vormsel gedaan. En ik geloof’. Maar dat kwam er bij hem niet in. Zwart is de kleur van een satanist.”

Uiteindelijk fluisterde Arnol van alles in Mariska haar oren en zei hij dat ze zijn warmte in haar hart zou voelen. ,,Ja Arnol, ik voel de warmte in mijn hart. Zo lang ik mij kan heugen was je altijd in de stad aan het schreeuwen over God. Eerst lopend, toen met krukken, in een rolstoel en met een scootmobiel. Mensen hadden schrik van jou, of vonden je irritant of moesten giechelen. Maar jij bent het gezicht van Eindhoven. Al 40 jaar lang. Eindhoven zal jou missen, ik zal jou missen.”

‘De binnenstad zal nooit meer hetzelfde zijn’

Veel Eindhovenaren zijn het in ieder geval met elkaar eens. Van deze man moet een standbeeld komen, of op zijn minst een vernoeming van een straat. ,,De man is mannelijk, de vrouw is vrouwelijk, maar de Heer is Heerlijk. Bedankt Arnol en hopelijk krijgen we nog een derde wonder, want de binnenstad zonder Arnol Kox zal nooit meer hetzelfde zijn.”