Hermes zoekt buschauffeurs, Robbert hapte (25) toe: ‘De eerste keer op een elektrische bus dacht ik wow!’

Summa College plaatst in Eindhoven noodloka­len voor les aan vluchtelin­gen

EINDHOVEN - Om na de zomervakantie genoeg ruimte te hebben voor les aan vluchtelingen wil het Summa College vier noodlokalen plaatsen bij de vestiging aan de De Blécourtstraat in Eindhoven. Een woordvoerder zegt dat er in de bestaande schoolgebouwen in Eindhoven geen plek meer is voor nieuwe, tijdelijke studenten.

11 juli