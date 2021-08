Het aloude ‘café met zaal’ heeft nog steeds toekomst, maar er moet wel wat veranderen

Hoe de Paralym­pics niét naar Eindhoven kwamen

23 augustus EINDHOVEN - Dinsdag beginnen de Paralympics in Tokio. In 1992 hoopte Eindhoven de mondiale schijnwerpers op zich gericht te krijgen door het evenement naar de stad te halen. Met duizenden sporters, ondergebracht in Oirschot. En sporten op twee grote complexen in de stad.