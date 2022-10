Het derde weekend van oktober: wereldwijd ontmoeten meer dan vijftig miljoen scouts elkaar via radio en internet

EINDHOVEN - Scouting Graaf Folke Bernadotte (GFB) deed dit weekend voor de 55ste keer mee aan de Jamboree On The Air (JOTA). Bij de JOTA wordt via radioverbindingen contact gelegd met andere scouts over de hele wereld.

Het is 65 jaar geleden dat de JOTA voor de eerste keer werd gehouden en scouting GFB was 55 jaar geleden de allereerste scoutinggroep in Nederland die meedeed. Tegenwoordig wordt de JOTA vaak gecombineerd met de JOTI, de Jamboree On The Internet.

De 26 meter hoge zendtoren die gebouwd is door de scoutingleden volgens ontwerp van Oscar Senecaut, de voorzitter van GFB, is met recht indrukwekkend te noemen. Senecaut: „Over het opbouwen van de toren doen we gauw drie zaterdagen. Niks geeft meer voldoening dan in weer en wind helemaal bovenin de toren bezig te zijn met het bouwen. Heerlijk uitkijken over de stad, dat is gewoon genieten.”

Noah (11) vind de GFB de leukste scoutinggroep van Nederland. Noah: „Vandaag doen we allemaal opdrachten samen. Normaal zijn alle speltakken apart, het is dus extra gezellig. Als we alle opdrachten hebben uitgevoerd krijgen we een insigne van de JOTA 2022.”

Derde weekend van oktober

Jeroen Frankenmolen is secretaris bij GFB. Frankenmolen: „De JOTA word altijd gehouden in het derde weekend van oktober. Iedereen weet dat en dus is het hier een zoete inval van oud-leden en leiding die allemaal even langskomen. Scouting zorgt voor verbinding en dat is nu ook precies wat de JOTA inhoud.”

De zendamateurs die de scouts het weekend hebben bijgestaan deden dit met veel plezier. Petro van Lierop, zendamateur en erelid van GFB, is al 45 jaar betrokken bij de JOTA. Van Lierop: „Ik ben ooit begonnen als jochie van 13 met de JOTA. We zijn inmiddels aardig wat jaren verder, maar vervelen gaat het nooit. Als je bedenkt wat er in die 45 jaar allemaal is veranderd, technisch gezien bijvoorbeeld, dat is gewoon ongekend. We kunnen terugkijken op weer een geslaagde JOTA. We hebben op alle continenten contact gehad met scouts, behalve Antarctica, maar die kans is en blijft vrij klein.”

Quote Als we zo’n weekend als dit hebben blijven de meesten ook slapen. Ik niet meer, daar word ik echt te oud voor Agnes van Oosterum, leiding verkenners

Agnes van Oosterum geeft leiding aan de verkenners. Van Oosterum: „Tijdens de JOTA zijn we bezig met zenden, en natuurlijk met het corvee: er gaat heel wat eten doorheen. Gelukkig helpen ze zelf mee met koken en opruimen. Als we zo’n weekend als dit hebben blijven de meesten ook slapen. Ik niet meer, daar word ik echt te oud voor. Maar ik zorg er dan wel altijd voor dat ik er zo vroeg mogelijk weer ben. Als je dan de blokhut inloopt dan maakt het niet uit welke deur je opentrekt, er ligt altijd wel iemand te slapen. Ik blijf dat grappig vinden, al die jongens bij elkaar verbonden door de scouting.”

Zaterdagavond werd, vanwege het jubileumjaar, een receptie gehouden voor oud-leden, leiding en zendamateurs. Twee vrijwilligers, Jan Mathijs Koolhaas en Bram van Steenbergen werden tijdens deze receptie erelid van GFB. Beide heren waren blij verrast met deze eer.