Het Evoluon is verkocht: vijf vragen over het iconische gebouw

EINDHOVEN - Het Evoluon is verkocht. Maar wie koopt het nu eigenlijk? En blijven we het Evoluon straks nog echt zien? Hoe nu verder? Vijf vragen en antwoorden over het verkochte Philips-gebouw. 1. Komt het Evoluon straks achter een muur van bebouwing te liggen?

Dat is de meest in het oog springende aspect van het plan van Hurks, Foolen & Reijs: aan de rand van het terrein komt lintbebouwing te liggen, van 12 tot 15 meter breed en maximaal ook zo hoog. Maar op plekken waar je nu nog vol zicht heb op het pand dat nu nog van Philips is, gaat dat wel grotendeels verdwijnen. Bijvoorbeeld aan de Noord-Brabantlaan. Stefan de Bever, zoon van Leo die het Evoluon mee bouwde, wil niet te hard uithalen naar de plannen. Hij is blij dat er eindelijk 'met nieuw elan aan iets nieuws gewerkt kan worden’ in het gebouw van zijn vader. ,,Maar over de bebouwing moeten we nog echt serieus in gesprek gaan. Dit is een visie, maar niet de eindvorm. Want dat zicht op het Evoluon is heel belangrijk”, aldus de architect. Hij wordt in de plannen van de nieuwe kopers ‘supervisor’ voor de plannen genoemd.

Ook koper Lee Foolen benadrukt dat nog veel overleg gaat plaatsvinden met omwonenden, gemeente, erfgoedwaakhond Henri van Abbestichting en anderen. ,,Op markante punten willen we dat zicht ook zeker behouden. En door de lage bebouwing blijft het Evoluon overal in de stad zichtbaar vanaf de daken of uit woontorens.” Zit er nog wisselgeld in het plan? ,,Over onze visie gaan we praten om te kijken wat er te verwezenlijken is. Het heeft geen zin er jaren over te strijden. Wij zoeken altijd de middenweg.”

Volledig scherm Een eerste ontwerp van het plan voor het Evoluon in Eindhoven van Hurks/Foolen & Reijs. © Buro Lubbers/Hurks/Foolen & Reijs

2. Waarom is die bebouwing eigenlijk nodig?

Lee Foolen zegt dat bebouwing nodig is om het park af te schermen dat wordt aangelegd rond het Evoluon. Zodat het een ‘oase van rust’ kan worden. In het park hoor en zie je volgens hem veel auto's en herrie. ,,Dat moet je niet willen. De bebouwing werkt daarom ook als een geluidswal”, aldus Foolen. Daarin is plaats voor een hotel, horeca, kortverblijf-appartementen, werkplekken en een dependance van de Ontdekfabriek op Strijp-S. Die commerciële vierkante meters helpen om het plan financieel haalbaar te maken. ,,Daarmee kunnen we het Evoluon bijna volledig ter beschikking te stellen van het activiteitenprogramma. Daar zitten ook nadelen aan, maar je kunt nu eenmaal niet alles hebben. De voordelen wegen er ook echt tegen op, vinden wij.”

Volledig scherm Een impressie van het park rond het Evoluon in Eindhoven zoals Hurks/Foolen & Reijs dat willen realiseren. © Buro Lubbers/Hurks/Foolen & Reijs

3. Is het al een gelopen race?

Nee, het plan is nog maar heel globaal bekend. De komende tijd moeten Hurks, Foolen & Reijs het uitwerken. Ze hebben al beloofd dat ze daarbij de omwonenden, maar ook andere partijen in de stad betrekken. Daarna volgt nog een officiële procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Daartegen kunnen bezwaren (zienswijzen) ingediend worden. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om dat plan vast te stellen. Ook daarbij is weer inspraak mogelijk. En uiteindelijk is ook nog de gang naar de Raad van State mogelijk. De politiek heeft eerder al gevraagd om toch vooral zorgvuldig te zijn met het rijksmonument. PvdA en CDA zeggen dat ze nog geen oordeel willen vellen over de plannen. De partijen zitten nog met veel vragen.

Volledig scherm Staking ASML metaalwerkers in Evoluon. © Vincent van Zutphen

4. Wat gaat er eigenlijk gebeuren in het nieuwe Evoluon?

Het boekwerk bij de plannen van Hurks/Foolen & Reijs bevat een vooruitblik naar 2025. ‘Twee jongens vragen hun vader of ze naar het Evoluon mogen. Om de clinic van PSV-trainer Mark van Bommel te zien. Die laat daar met behulp van de nieuwste technieken zien hoe de voetbalsterren onder handen genomen worden. Ze eten een hapje sprinkhanen in het foodlab. Als het donker is, staat het Evoluon spectaculair in het licht. Ook zijn er dan openbare colleges via holografie-weergave en presentaties van game-ontwikkelaars.’ Het voorbeeld zegt iets over wat de nieuwe bazen willen: het oude Evoluon-gevoel terugbrengen. Een Evoluon Foundation gaat het allemaal organiseren. De kopers stellen daarvoor 250.000 euro beginkapitaal én het Evoluon ter beschikking.

Volledig scherm Geert Hurks, Hans de Jong (President Philips Nederland) en Lee Foolen (vlnr) bij het Evoluon. © Bram Saeys

5. Hurks, Foolen & Reijs, maar wie koopt die ‘vliegende schotel’ nu eigenlijk?

Dat is ‘Lichtstad Erfgoed’, een vennootschap van Lee Foolen en zijn vastgoedpartner Marc Reijs. Hurks zit daar niet in. ,,Maar Hurks doet wel voor 100 procent mee aan de ontwikkeling. En ze gaan de nieuwbouw straks ook bouwen", aldus Foolen. ,,Hurks heeft ook al zijn ervaring met grote projecten ingezet. En heeft een goed draagvlak in Eindhoven. Ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat wij het gekregen hebben. Wij zijn toch maar een jong bedrijf, terwijl Hurks natuurlijk een honderd jaar oud familiebedrijf is. Dat geeft ook stabiliteit aan ons team.”