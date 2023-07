Het heeft even geduurd, maar eindelijk zijn ze er dan toch: de eerste, nieuwe elektrische bussen van Hermes

Toeristen op Eindhoven Airport laconiek over vliegen naar Rhodos: ‘We gaan wel weer weg als het nodig is, we zien wel’

EINDHOVEN – Als Sil van Leuken en Kirle van Beekveld van tevoren hadden geweten dat een deel van Rhodos een rampgebied zou worden, waren ze niet gegaan. Nee, echt niet. Maar ze gáán wel. ,,Voor de zekerheid heb ik even gekeken waar de veerboten daarginds naartoe gaan”, zegt Sil. ,,We komen wel weg als het moet. We zien wel.”