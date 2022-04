Het hek naar de daktuin van Anton is open, bewoners Haasje Over kunnen eindelijk naar buiten

EINDHOVEN - Binnenkort wordt er een feestje georganiseerd om het te vieren, maar nu al maken bewoners van appartementencomplexen Anton en Haasje Over op Strijp-S gebruik van de gemeenschappelijke daktuin. Het hek aan het einde van de loopbrug is open.

Eigenlijk had de verbindingsbrug bij de oplevering van Haasje Over al open moeten zijn, maar nog niet iedereen was het daar toen mee eens. Het zou te druk worden in de tuin op het dak van Gebouw Anton. Dit tot teleurstelling van de bewoners van Haasje Over. Zij hebben namelijk geen tuin en konden nergens buiten zitten.

Maar nu is er dus alsnog een oplossing waarbij is afgesproken dat de bewoners van Anton ook gebruik kunnen maken van de overdekte luchtbrug en de gemeenschappelijke ruimte die daar aan grenst in Haasje Over.

Positieve reacties

De bewonerscommissies van beide complexen hebben met Trudo afspraken gemaakt over het gebruik van de ruimtes. ,,Niet heel ingewikkeld, normale gedragsregels zoals bijvoorbeeld de zaak netjes achterlaten en geen herrie maken of harde muziek draaien”, zegt een woordvoerder van Trudo. Eerder lieten bewoners van Haasje Over weten dat het uitzicht op de luchtbrug geweldig is en dat je er heerlijk kunt zitten, maar dat het wel erg gehorig is. De eerste reacties op het gebruik van de gezamenlijke ruimtes zijn positief.

Quote Er komt nog extra buitenmeu­bi­lair en er zullen borden geplaatst worden waarop de huisregels vermeld staan. Woordvoerder Trudo

Met beide bewonerscommissies en met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van Gebouw Anton heeft Trudo ook besproken of er nog aanpassingen gewenst zijn. ,,Er komt nog extra buitenmeubilair, wat meer stopcontacten en er zullen borden geplaatst worden waarop de huisregels vermeld staan.” Daar zorgt Trudo in de komende periode voor.

Gouden Piramide

Met het openen van de loopbrug en de binnenkort te plaatsen tien energie-kubussen op het dak is Haasje Over helemaal opgeleverd. Met de windturbines in de kubussen en met zonnepanelen die er bovenop komen, wekt PowerNest energie op voor de huurders.

Trudo is met het project Haasje Over genomineerd voor de Gouden Piramide 2022, een landelijke prijs voor ‘opdrachtgevers die inspireren met een vernieuwend en gedurfd project’.