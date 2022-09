Het International Institute van Philips, wat werd daar bedacht?

EINDHOVEN - Een foto gemaakt bij het Philips International Institute of Technical Studies in 1961. Een club voor mannen zo te zien, maar wat voor afdeling van Philips was dit eigenlijk? Wie weet wie er op de foto staan en wat de aanleiding was voor deze plaat van fotograaf Frans van Mierlo. Alle herinneringen zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto's.

En dan de foto van vorige week. Een gids is beleefd en voorkomend, lacht en zingt bij alle moeilijkheden, is rein in gedachten en leeft met open oog in Gods natuur. Zomaar enkele beloften die nieuwe Gidsen deden bij hun aantreden. Op de foto van vorige week is de voorzitter van de Eindhovense Gidsenbeweging, Jacoba Botden, te zien bij haar afscheid.

Volledig scherm Afscheid van de voorzitster van Gidsen de Ark © Frans van Mierlo

De Gidsenbeweging werd na de oorlog opgericht als padvinderij voor meisjes. Met vooral oog voor de Katholieke opvoeding van de meisjes die vanaf 8 jaar lid konden worden. Eerst als kabouter, daarna als gids en vanaf 18 jaar als pionier.

Volgens Tilly van den Bogaert-Botden (92) uit Eindhoven, was haar zestien jaar oudere zus Jacoba (roepnaam Koos) er vanaf het begin bij. ,,Ze zat al vrij snel in het bestuur en was ook betrokken bij de opleidingen van gidsenleidsters in Brabant”, aldus haar jongere zus die als enige van het gezin nog in leven is. ,,Koos was heel goed met kinderen van die leeftijd. Ze was ook directrice van een huishoudschool. Zonder diploma maar met een natuurlijk gezag, net als onze moeder.”

Alle onderscheidingen

Bij het afscheid van Botden in 1965 kwam er ook een stukje in de krant. Een onderscheiding voor haar onbaatzuchtige werk zat er helaas niet in want, zoals de voorzitster van het nationale bestuur tegen de journalist vertelde: ‘mevrouw Botden heeft alle onderscheidingen al’.

Quote Ik ging wel eens bij haar logeren. Dan haalde ze een fles wijn uit de kelder en zaten we gerust tot drie of vier uur in de nacht te kletsen Tilly van den Bogaert-Botden

Mevrouw Van den Bogaert had een bijzondere band met haar oudste zus. ,,Ze is helaas al op 51-jarige leeftijd overleden, maar ik koester de herinneringen. Toen ze al uit huis was, ging ik wel eens bij haar logeren. Dan haalde ze een fles wijn uit de kelder en zaten we gerust tot drie of vier uur in de nacht te kletsen. Ze was voor mij bijzonder maar dat was ze eigenlijk voor iedereen in het gezin.”

Matrassen van hooi

Het was ook haar zus die Van den Bogaert bewoog om bij de gidsen te gaan. ,,Eerst als kabouter en later als gids. Spelletjes doen en we waren veel buiten. Als gids ging je ook een keer per jaar op kamp. En dan sliepen we in de schuren van boeren. Op met hooi gevulde zakken, een heel avontuur hoor.”

Aan de Nederlandse Gidsenbeweging (NGB) komt in 1973 een eind met de oprichting van de Vereniging Scouting Nederland. Net als drie andere padvindersorganisaties vallen ze voortaan onder de landelijke club.

