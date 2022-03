Het Maarts viooltje bengt behalve de lente ook kalmte en lekkernijen met zich mee

De gemeente­raad wordt weer gekozen, maar waar gáát die eigenlijk nog over?

EINDHOVEN - De rol van de gemeenteraad wordt steeds beperkter, waarom zouden we nog gaan stemmen? ,,Omdat stemmen een recht is en omdat de raad wel degelijk nog steeds ergens over gaat”, zegt het raadslid. ,,Omdat we niet bij de pakken neer moeten zitten”, vindt de emeritus hoogleraar staatsrecht.

9 maart