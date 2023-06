Het schiet al aardig op met de bouw van de Brede School Zilverackers : twee basisscholen en twee kinderopvangcentra delen een dak

Ruim 30 vacatures bij Stedelijk College voor onderwijs anderstali­gen: ‘Waar deze groei eindigt? Zeg het maar’

EINDHOVEN - Wanhopig zijn ze zeker niet, maar de nood is wel ontzettend hoog. Het Stedelijk College in Eindhoven is voor zijn Eerste Opvang Anderstaligen met spoed op zoek naar zo’n 30 tot 40 nieuwe collega’s. ,,We weten zelf ook niet waar dit eindigt.”