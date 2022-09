Het Vanstreek Festival: van leren visgraat vlechten tot tokkelen

De familie Antonis is al op weg naar huis om een boterham te eten, maar aangekomen bij de Tokkeltour kan deze toch niet overgeslagen worden. Milan (5) vliegt de trap op en vanuit de hoge boom tokkelt hij naar beneden. ,,Het is heel leuk en het gaat lekker snel”, zegt hij lachend. Zijn zusje Febe (4) staat er bij en kijkt er naar. Geen haar op haar hoofd die eraan denkt om haar broer na te doen. Zij houdt het bij schminken, knuffelen met de dieren en knutselen.

Een van de spannender activiteiten: tokkelen.

Kim en Vincent Antonis bezoeken voor de eerste keer het Vanstreek Festival op Landgoed De Grote Beek. Kim: ,,We liepen er bij toeval tegenaan, maar het is voor herhaling vatbaar. Zeker nu de kinderen 4 en 5 jaar zijn.” Voorlopig zijn ze echter nog niet weg, want Milan rent al naar het pijl-en-boog schieten.

Quote Ik ben een alleen­staan­de vader en kon de haren van mijn dochters niet vlechten. Inmiddels zit ik al op 1600 vaders die ik geholpen heb ‘Superparent’ Patrick

Het festival viert haar eerste lustrum. Voor de vijfde keer kunnen, op en rond het terrein van Boerderij de Haen, De Paardenhoeve en Caffeine Dealers, met name gezinnen zich zondag uitleven. Er is volop muziek met een hapje en een alcoholvrij drankje en veel activiteiten voor de kinderen. Het thema dit jaar is wederom ‘Wat een beestenbende’.

Workshop haarvlechten

‘Superparent’ Patrick biedt vandaag gratis workshops haarvlechten aan. Hij leert papa’s de haren van hun dochters te vlechten. ,,In 2016 ben ik daarmee begonnen. Het is uit frustratie ontstaan. Ik ben een alleenstaande vader en kon de haren van mijn dochters niet vlechten. Inmiddels zit ik al op 1600 vaders die ik geholpen heb”, vertelt een trotse Patrick.

Vader Jeroen is aan het oefenen met een visgraatvlecht bij zijn dochter Ronja (11). ,,We wisten al dat hij hier zou staan. Ik was al geïnstrueerd dat ik hierheen moest.” Ronja: ,,Hij moet het maar een keer leren.” Ondertussen komt zijn vrouw aangelopen en vraagt of hij al vorderingen maakt. Jeroen stopt en zegt: ,,Ik weet nu hoe het moet. Ik oefen thuis wel, want nu lukt het niet meer.” Dat komt wel goed, want volgens Patrick beheerst hij de techniek, en is het inderdaad een kwestie van oefenen.

En natuurlijk werd er volop geschminkt.

Minibadje

Het Vanstreek Festival is een mooie gelegenheid om de zomervakantie af te sluiten. Maar biedt ook cliënten van GGzE, met een afstand tot de samenleving, de gelegenheid te integreren.

Vrijwilliger Huub Damen ligt in een van de vele ligstoelen, die onder de bomen zijn geplaatst, en zit met zijn voeten in een minibadje. Het is zondag een warme dag en voor de kinderen staat een sproeier aan en wie wil, kan in een van de zwembadjes plonzen. Damen: ,,Het is vandaag mijn vrije dag. Ik ben een beetje aan het rondkijken en aan het genieten van de muziek en een hapje. Er is een gemoedelijke sfeer. Voor iedereen is er wat, voor kinderen en hun ouders.”