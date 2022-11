EINDHOVEN - E-bikes, bakfietsen, volgend jaar stepjes en dan ook nog de ‘gewone’ fiets. Het wordt alsmaar drukker en drukker op de Eindhovense fietspaden. Het is een van de onderwerpen dinsdagavond tijdens de thema-avond over ‘Verkeersveiligheid’ van Fietsersbond Eindhoven.

,,De tijden veranderen. Het wordt drukker op de fietspaden. Leuk dat meer mensen fietsen, maar het is een uitdaging hoe daar mee om te gaan. Hoe verbeteren we de verkeersveiligheid voor fietsers en andere weggebruikers?”, vraagt Timo Bootsma, voorzitter van de Fietsersbond, zich af.

Een veertigtal bezoekers, waaronder leden van de Fietsersbond en geïnteresseerden, schuiven aan voor de eerste informatieavond sinds drie jaar in Wielercafé Cyklist. Een avond die in het teken staat van verkeersveiligheid, maar vooral een informatieve avond is over de stand van zaken bij de Fietsersbond en uitleg over het programma verkeersveiligheid van de gemeente Eindhoven.

Pieter Nuiten van de Fietsersbond geeft een overzicht van zaken waar de bond zich de laatste jaren hard voor heeft gemaakt. Doorgaande fietsroutes, goede fietsenstallingen, meepraten met herinrichtingen zoals bij het stationsgebied, Kruisstraat en Vestdijk.

Marc Schenk, strategisch adviseur verkeersveiligheid bij de gemeente Eindhoven, presenteert de plannen van de gemeente voor de verkeersveiligheid in het algemeen. Een meerjarenplan, waardoor meer wordt vooruitgekeken dan reactieve oplossingen. Een aandachtspunt: Uit voorlopige cijfers blijkt dat er in Eindhoven een toename is van het aantal ongelukken met fietsers op 50 km wegen en de meeste slachtoffers zestigplus zijn.

Wensen

Duidelijk is dat voor de bond en gemeente de fiets op één staat. De komende periode wordt samengewerkt aan de uitwerking van motie 30: overal 30 km per uur in de bebouwde kom en harder waar kan. Nuiten: ,,Wij praten mee en geven onze wensen door. 30 km zorgt voor minder schade bij botsingen, is beter voor het milieu en de leefbaarheid.”

Voor de uitnodiging aan het publiek om mee te praten en ideeën te geven, is helaas weinig tijd. Praktijkervaringen en mogelijke oplossingen kunnen per mail doorgegeven worden. Bezoeker Gerard Mesman mist de discussie. ,,Het is voor mij nog niet duidelijk wat er concreet gaat gebeuren. De problemen zijn er. De verkeersveiligheid gaat achteruit door de drukte. Het grootste punt is de snelheid op de fietspaden.”

Terugkijkend op de avond constateert Bootsma: ,,Goed om te zien dat de ontwikkelingen vanuit de gemeente de goede kant opgaan. Dat ze nadenken over de diverse snelheden op de fietspaden en dat het conflict niet alleen door mij gezien wordt. Het biedt hoop.”