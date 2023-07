Het zit nog niet mee voor de belangrijkste ASML-klant, de Taiwanese chipproducent TSMC

Geen nieuwbouw maar rigoureuze verbouwing voor Montessori College Eindhoven: ‘Eindelijk uit die gribus’

EINDHOVEN - Een compleet nieuw gebouw zit er door prijsstijgingen niet meer in voor het Montessori College in Eindhoven. Maar na een ingrijpende verbouwing en uitbreiding is het schoolgebouw over twee jaar toch weer bij de tijd.