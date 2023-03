Hier vier je St. Patrick's Day in Eindhoven

indebuurt.nlBe Irish for a day! Op vrijdag 17 maart verruil je het Nederlandse oranje voor het Ierse groen. Op deze plekken vier je St. Patrick’s Day in Eindhoven, net zoals de Ieren dat doen.

St. Patrick’s Day is de nationale feestdag van Ierland en staat bekend als één van de gezelligste en groenste dagen van het jaar. Op 17 maart herdenken wereldwijd meer dan 75 miljoen mensen het leven van St. Patricius, de beschermheilige van Ierland. Tientallen landen doen mee, overal met dezelfde tradities. Zo staat deze nationale feestdag in het teken van de kleur groen en typisch Iers eten en drinken. Denk hierbij aan lamsstoof of fish & chips met daarbij een pint van het Guinness-bier en Ierse muziek.

O’Shea’s Irish Pub

Feesten zoals de Ieren: dat doe je deze vrijdag natuurlijk bij O’Shea’s Irish Pub. Je proost hier met Guinness-bier op de nationale feestdag van Ierland. Om 20.45 uur is er een optreden van de Ierse folkband Woodworks.

The Trafalgar Pub

Ook bij The Trafalgar Pub aan de Dommelstraat dompel je jezelf vrijdag onder in Ierse feestvreugde. Van een Guinness tot een Kilkenny: zomaar wat Ierse biertjes die je er drinkt.

The Little One Bar

Sláinte (vertaling: proost in het Iers)! Bij The Little One Bar in hartje Eindhoven waan je je tijdens St. Patrick’s Day in Ierland. Inclusief Guinness-bieren, Snakebite (een populair drankje onder Ieren) en zelfs groene brouwsels. Feesten maar!

Café The Jack

Zoek je een goed excuus om schaamteloos Guinness-biertjes achterover te tikken? Vier deze vrijdag St. Patrick’s Day bij Café The Jack op Stratumseind. Hier kun je vanaf 15.00 uur terecht voor het groene feestje!

Stage Music Café

Ierse whiskey of biertjes drinken terwijl je naar traditionele folkmuziek uit Ierland luistert? Op St. Patrick’s Day combineer je het bij Stage Music Café. Vanaf 21.00 uur feest je op livemuziek van The Whiskey Men. Deze vijfkoppige band speelt Ierse folksongs.

Sweet Dreams Bakery

Je verwacht het misschien niet, maar ook bij Sweet Dreams Bakery vier je St. Patrick’s Day. Niet met Irish pint, maar met een gebakje. Alleen deze vrijdag scoor je cinnamon rolls met een groen laagje glazuur bij de Amerikaanse bakery. Yummy!

