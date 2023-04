Hockey-familie Scheffers kan nergens anders over praten, Job en Wout willen vader achterna en slagen bij Oranje-Rood

Vechten met een levensbe­drei­gen­de tumor in je hoofd? Robbie Hageman doet het: ‘Ik mag toch doen wat ik leuk vind?’

Hij zit nog midden in zijn chemotherapie, maar op 20 mei gaat Robbie Hageman (31) toch echt weer de ring in. Het wordt het laatste kunstje van de ongeneeslijk zieke kickbokser, die vooral óók voor zijn leven blijft vechten: in het najaar trekt hij naar Amerika om zijn leven op te rekken. ,,Ik wil de bruiloft van mijn dochtertje nog mee maken.”