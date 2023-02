Hoe de trainer van Helmond Sport de KNVB-beker voor altijd beschadigde: ‘Rijkswaterstaat moest nog helpen’

Bij PSV gaat het erg snel van goed naar slecht, maar deze dingen geven de club toch wat vertrouwen

Doel bereikt, niet te veel praten over alle slechte dingen en proberen het ritme van de winst te pakken te krijgen. Dat was na woensdagavond het devies voor PSV, dat in de kwartfinale van het bekertoernooi zit en nog veel werk heeft te verzetten.

9 februari