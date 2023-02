Hoe PSV een wonder kan realiseren tegen Sevilla? ‘Dan moeten 90 minuten héééél lang zijn in het Philips Stadion’

Nederlandse clubbestuurders of trainers staan zelden te juichen als ze een Spaanse tegenstander loten in een Europees toernooi. De oorzaak laat zich raden. Meestal trekken de Zuid-Europeanen aan het langste eind en betekent het voor de eredivisieclub uitschakeling.

NRC-journalist Koen Greven werkte zeven jaar in Spanje en versloeg daar als correspondent ook veel sportwedstrijden. Momenteel is hij voor dezelfde krant weer in Nederland actief en dus is hij donderdag ook bij PSV-Sevilla FC. Het verbaasde hem niet dat de Eindhovenaren in Zuid-Spanje een pak op de broek kregen. ,,Sowieso is de competitie sterker en de gemiddelde speler in La Liga simpelweg beter”, vertelt hij. ,,Er zijn in Spanje ook minder jonge spelers actief dan in Nederland, waar traditiegetrouw meer talent wordt ontwikkeld. Bij talent hoort ook dat er fouten worden gemaakt.”

Voetbaljournalistiek

Greven schreef over het Spaanse voetbal het boek ‘Futból’, in Spanje meer dan een religie, dat deze week uitkomt. Hij volgde in Nederland ongeveer twintig jaar PSV en doet dat nog steeds op gezette tijden, maar is in Spanje dus ook volop actief geweest in de voetbaljournalistiek. Op hemzelf heeft Atlético Madrid de meeste indruk gemaakt, een club waar hij naar eigen zeggen zelfs supporter van is geworden.

,,De Spaanse voetbalcultuur is er eentje met grote liefde voor de sport en meer dan dat. Als je voor een bepaalde club bent, sta je daar ook aan een bepaalde kant van de samenleving. In het boek heb ik geprobeerd om te schetsen hoe het voetballandschap is opgebouwd en welke kleur dat geeft aan een regio of het land zelf.”

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij gelooft in een 'remontada'. © ANP / EPA

Remontada

Even terug naar de actualiteit, want donderdag draait in Eindhoven natuurlijk alles om PSV-Sevilla FC, waar de thuisclub - hoe treffend ook - een remontada nodig heeft. Het Spaanse woord voor een totale ommekeer.

Greven ziet het er niet van komen. ,,Daarvoor heeft Sevilla denk ik té ervaren spelers. Hoewel ze een minder jaar draaien, denk ik niet dat ze zich nu nog van de wijs laten brengen. Hoe het tóch kan? Real Madrid geldt in Spanje als de specialist in remontada's. Waarom? Omdat negentig minuten héééél lang is in Estadio Santiago Bernabéu, zeggen ze daar. Misschien moet dat in Eindhoven dan ook maar toepast worden. Negentig minuten moet dan héééél lang zijn in het Philips Stadion.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.