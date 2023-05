Hoe PSV het nu wil: eerst plek twee pakken en daarna op deze manier doorbouwen voor een nieuwe titel

Of het succes in de tweede voetbalcompetitie al went? Op het eerste gezicht waren alle PSV’ers dol= en dolblij dat ze in de Kuip opnieuw de KNVB-beker mochten meenemen. Ze vierden het tot maandagmorgen in de kleine uurtjes, maar tóch blijft het Stadhuisplein de heilige graal in Eindhoven.