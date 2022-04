Hoe sceptisch een potje voetbal kijken omsloeg in ultieme feestvreugde: ‘Allerspannendste bekerfinale ooit’

Licht ontvlamba­re gassen en rokende medewer­kers werden meubelfa­briek in 1960 fataal

WAALRE - Het wonder van Waalre mag het gerust genoemd worden. In mei 1960 werd meubelfabriek Verhoeven aan de Willibrorduslaan volledig verwoest door een ontploffing in de lakspuiterij. Zestien werknemers raakten gewond maar iedereen overleefde de knal wonderwel.

16 april