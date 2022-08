Hoe uit een simpele plantensteun een miljoenenbedrijf groeide - Sonja is er zelf nóg verbaasd over

Haar man Winfried werkte indertijd bij een producent van hekwerk. Daar hadden ze wel wat ijzeren staven over. Achter in de schuur boog hij die, op halve of hele meters hoogte, in een rondje. Als plantensteun. Inmiddels maakt Peacock Garden Supports (twintig man personeel, jaaromzet zo’n vier tot vijf miljoen) meer dan 250 tuinproducten. Van rozenboog tot tuinboonstaak. Te koop in 19 landen, tot aan IJsland en Japan toe. Hier zijn ze te vinden tussen de tuinspullen bij tuingiganten als Coppelmans, Groenrijk en Intratuin.