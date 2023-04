Hoge ‘kokowall’ en dove gevels nodig voor bouwplan aan Veldhovense Kruisstraat

Architect Arie van Rangel­rooij (1958-2023) wilde ‘dienend’ zijn en niet per se zijn eigen droom realiseren

EINDHOVEN – Ode aan het creatieve brein. Zo heette de avond die vrienden en collega’s organiseerden om met hemzelf het leven van Arie van Rangelrooij te vieren. De avond ging uiteraard over architectuur, maar ook over muziek maken, schrijven en kunst in je werk betrekken. Twee weken later overleed de 64-jarige Eindhovense architect aan kanker. ,,Een veelzijdig man is te vroeg overleden.”