Hoger beroep Pegida-rellen Eindhoven loopt op allerlei manieren spaak

Half jaar experiment met afsluiten bruggen over Dommel in wijk De Elzent

EINDHOVEN – De Paradijslaan éénrichtingverkeer en twee bruggen over de Dommel afsluiten voor doorgaand verkeer. Gedurende een half jaar wil de gemeente Eindhoven kijken of die maatregelen de verkeersoverlast in de wijken De Elzent en De Bergen verminderen. Het ‘straatexperiment’ gaat in september van start.