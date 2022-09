Honden brengen wijkgenoten in Vaartbroek dichter bij elkaar; ‘Oren heeft Luna wel, maar luisteren doet ze niet’

EINDHOVEN - Een buitje deert een hondenbezitter normaalgesproken niet. De hond moet toch uitgelaten worden. Maar zaterdagmiddag is het letterlijk en figuurlijk hondenweer tijdens het sociaal project Community Dog in de wijk Vaartbroek in Eindhoven. Een trainingsprogramma voor honden en hun bezitters met als doel verbinding in de wijk.

Misha en Amy Steur sluiten voor de derde keer aan met hun honden Fellow (13) en Novia, een Spaanse straathond van een jaar of vijf zes. ,,Novia is heel erg bang. We doen mee om haar wat zekerder te maken en om daar handvatten voor te krijgen”, vertelt Amy.

Het project Community Dog is eind augustus gestart in het Amandelpark in Vaartbroek. Iedere zaterdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur tot en met 22 oktober. De eerste zaterdag was een kennismakingsbijeenkomst, deze zaterdag is de de tweede training voor honden uit de wijk. Bewoners leren wat hun hond nodig heeft en krijgen info over voeding en verzorging.

Quote Door samen met de honden bezig te zijn krijg je de beste communica­tie Marlies de Bats, Dutch Cell Dogs

,,We hebben al een leuk groep van zo’n twaalf personen. Soms wat meer. Mensen die voorbij komen mogen ook aansluiten en meedoen. We stimuleren wel om alle lessen mee te doen. Het doel is om het ‘Nabuurschap’, de sociale verbinding in de wijk tot stand te brengen. Door samen met de honden bezig te zijn krijg je de beste communicatie”, aldus Marlies de Bats van Dutch Cell Dogs.

Vaartbroek heeft de primeur

Community Dog is een initiatief van Dutch Cell Dogs, een stichting die asielhonden traint binnen penitentiaire inrichtingen met gedetineerden. Het is een netwerk van hondengedragsdeskundigen, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. De gemeente Eindhoven steunt het initiatief. Vaartboek heeft de primeur. Als het een succes is, volgt de rest van Eindhoven.

Annelies van der Ven is heel dankbaar dat ze mee kan doen. Zij woont op een flatje en zit in een scootmobiel door haar invaliditeit. Sinds lange tijd heeft ze weer sociale contacten en heeft ze het gevoel er bij te horen.

Quote Ze is een bordercol­lie, die staan erom bekend dat ze sociaal zijn en snel leren Annelies van der Ven, Deelneemster Community Dog

Haar hond Luna (3) heeft ze aangeschaft in de coronatijd. Als zij depressief is of in paniek, dan helpt Luna haar door bij haar te gaan zitten en af te leiden. Doordat er geen puppy cursussen werden gegeven in de coronaperiode doet ze nu mee met Community Dog om Luna de basisvaardigheden te leren. ,,Oren heeft Luna wel, maar luisteren doet ze niet. Ik wil commando’s leren. Ze is een bordercollie, die staan erom bekend dat ze sociaal zijn en snel leren”, vertelt Van der Ven.

Contacten opdoen

Buurtbewoners helpen Van der Ven inmiddels met het uitlaten van Luna. Haar verhaal is een goed voorbeeld voor wat Community Dog wil bereiken, meer sociale verbinding. Dat aspect is ook belangrijk voor echtpaar Steur. Amy: ,,We wonen nu drie jaar in Eindhoven, waarvan twee coronajaren. We kennen nog niet zoveel mensen. We willen hier ook contacten opdoen.”

Het hemelwater valt ondertussen zo hard uit de lucht dat een pauze wordt ingelast om een beetje op te warmen en de honden af te drogen. Novia heeft in ieder geval de eerste stappen vooruitgezet. Ze staat al dichter bij de groep en neemt zelfs een koekje aan.