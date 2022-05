Honderd jaar bibliotheek-ervaring met pensioen: ‘Geen dag hier was hetzelfde’

EINDHOVEN - Wie de bibliotheek aan de Emmasingel in de stad bezoekt zal ongetwijfeld een van de dames op de foto herkennen. De namen bij deze bekende gezichten zijn: Elly Habraken, Roosmarie Stoop en Ria Kooistra. Gezamenlijk hebben ze meer dan 100 jaar gewerkt bij de bibliotheek. Hun afscheidsreceptie was afgelopen vrijdagavond in het bibliotheekcafé.

Roosmarie Stoop is als eerste gestopt met werken, 46 jaar werkte ze met plezier in de bibliotheek. Stoop: ,,Ik heb de bibliotheekacademie in Tilburg gedaan en daarna ben ik eigenlijk meteen gaan werken hier in de bibliotheek. In 46 jaar tijd heb ik veel ontwikkelingen gezien. In het begin van mijn loopbaan kabbelde alles nog voort, maar met name toen het internet zijn intrede deed veranderde er veel voor ons vak.”

,,Vroeger werkten we met een kaartsysteem en werden de boeken nog afgestempeld”, vult Elly Habraken aan. ,,De siso-nummers (inhoudelijk systeem waarmee de informatieve boeken waren ingedeeld) kon je dromen. Je wist precies handwerken is 625 en reisgidsen 993 en natuurlijk wist de jeugd heel goed waar de code 615 voor stond, lacht ze.”

Andere invulling

Habraken is de tweede die met pensioen gaat, na 49 jaar bij de bibliotheek gewerkt te hebben is het nu tijd om een andere invulling te gaan zoeken. ,,Een leuke vrijwilligersbaan als gastvrouw ergens in Nuenen zie ik eigenlijk wel zitten. Hier in de bibliotheek ben je dat natuurlijk ook dagelijks en dat is iets wat ik na al die jaren nog steeds geweldig vind. Je krijgt te maken met alle lagen van de bevolking, geen dag is hier hetzelfde. Anders had ik het toch ook niet 49 jaar volgehouden. Het voelt als mijn tweede thuis en ik ga het zeker missen.”

De herinneringen vliegen over tafel tijdens het interview. Alle drie hebben ze grote veranderingen in de bibliotheek van dichtbij meegemaakt. De verschillende directeuren, de manieren waarop de boeken gepresenteerd moesten worden, iedere keer weer anders en de vele bezuinigingen. ,,Toen de filialen stuk voor stuk werden gesloten heb ik dat met lede ogen aangezien”, vertelt Ria Kooistra. ,,Ik heb hier 21 jaar met plezier gewerkt, ik werkte vooral op de filialen en op de schoolmediatheken. Dan was ik ’s morgens op een school en dan fietste ik ’s middags naar de bibliotheek in de stad. Die afwisseling vond ik geweldig.”

Op de vraag wat ze het meest is bijgebleven komt een verrassend antwoord. Stoop: ,,Lang geleden was er in de bibliotheek een muziekbibliothecaris, Ton. En die muziekbibliothecaris is alweer 36 jaar mijn echtgenoot en heel toevallig ook de broer van Elly. Dus ik denk echt dat ik mijn schoonzus vaker heb gezien dan mijn man.”