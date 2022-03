Honderden deelnemers uit hele wereld naar The Parkinson Games in Eindhoven: ‘Sporten helpt ziekte vertragen’

Het is een evenement dat bedoeld is als verbindend en sportief. De oorlog in Oekraïne werpt wel een schaduw over deze eerste editie van The Parkinson Games, want de 38 Russische deelnemers zullen er daardoor niet bij zijn. ,,Het is onmogelijk voor hen om deel te nemen als gevolg van diverse sancties”, zegt initiator Ruud Overes.