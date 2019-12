Honderden Eindhovense studenten al twee dagen geen internet door gebroken kabel ‘ver weg’ bij Culemborg: ‘We zijn machteloos’

Als zelfs de directeur van Eindhoven Airport applaus krijgt, gaat het beter met de vlieghin­der

14 december KNEGSEL - Of hij op bezoek is in het ‘hol van de leeuw’? Nee zo voelt het voor Eindhoven Airport-directeur Roel Hellemons niet deze zaterdag. De verhoudingen zijn veranderd, zoveel is al snel duidelijk tijdens de twaalfde bijeenkomst van het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2).