Hoogbejaarde vrouw (89) deelt pincode met fraudeurs uit Eindhoven: oplettende kleinzoon voorkomt roof

Gratis parkeren bij WoensXL, proef start in maart en geldt in het weekend en op koopavond

EINDHOVEN - Zorgt gratis parkeren voor een kentering bij het zieltogende winkelcentrum WoensXL in Eindhoven? De gemeente gaat het onderzoeken want vanaf vrijdag 4 maart tot eind dit jaar kunnen bezoekers er hun auto in de weekenden en op koopavond gratis kwijt.

28 januari