Hoogleraar Maarten Steinbuch: Stint aanpassen en weer de weg op

EINDHOVEN - Hoogleraar Maarten Steinbuch van de universiteit in Eindhoven deed onderzoek naar de Stint. Conclusie: het voertuig is relatief eenvoudig veiliger te maken. De Helmonder wil dat de minister het rijverbod zo snel mogelijk intrekt.

'De Stint biedt een duurzame en goede vervoersoplossing voor kinderen in heel Nederland. 3500 exemplaren in gebruik, dat zegt genoeg over de populariteit van de Stint. Laten we de Stint veiliger maken en niet bij het grofvuil zetten. Minister, help ons met oplossingen in plaats van simpelweg een verbod!’ Het zijn de eerste regels van de petitie die, ondertekend door ruim 10.000 mensen, woensdag 31 oktober werd aangeboden aan de minister. Vandaag vindt er in de Tweede Kamer een overleg plaats tussen de Kamerleden en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat over de Stint. Hamvraag is of het rijverbod op het voertuig kan worden opgeheven voordat het onderzoek dat TNO uitvoert in opdracht van het ministerie aan het eind van het jaar is afgerond.

Noodstop

Een van de betrokkenen is TU/e-hoogleraar Maarten Steinbuch die deel uitmaakt van het Formule E-team dat elektrische mobiliteit in Nederland stimuleert. Na een voorlopige analyse van mogelijke faalmechanismen, kwam hij tot de conclusie dat de 3500 Stints relatief eenvoudig kunnen worden verbeterd.

"Het is een handvol wijzigingen die binnen drie weken door te voeren zijn en niet heel veel geld hoeven te kosten", zegt Steinbuch. Wij denken bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een noodstop, een tweede handgreep voor de remmen. En een sensorplaat onder de voeten, zodat de Stint direct stopt wanneer iemand afstapt."

Ongeluk

Donderdag 20 september kwamen vier kinderen om het leven bij een ongeluk met een Stint, op het spoor in Oss. Daarnaast raakten een kind en een begeleidster zwaargewond. Omdat de oorzaak van het ongeluk onduidelijk was, gaf minister Cora van Nieuwenhuizen opdracht aan TNO om het voertuigje te onderzoeken. Ook besloot ze met ingang van 1 oktober de Stint, in ieder geval lopende het onderzoek, niet meer op de weg toe te laten. Dit leidde naast openlijk protest van ouders en verzorgers die de bakfiets zien als een praktische en veilige oplossing om kinderen van en naar school te brengen, begin deze week ook tot de faillissementsaanvraag van de fabrikant van de Stint omdat het bedrijf niet langer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen.

Bakkie

"Ongelooflijk jammer. Want het voertuigje, feitelijk niets anders dan een elektrische brommer met een bakkie, is een antwoord op de vervoersopgave van kinderdagverblijven, scholen en andere instellingen die met kinderen werken", zegt Steinbuch. "Het is een duurzame oplossing voor een maatschappelijk urgente vraag. Ik begrijp dat de Stint van de weg is gehaald als reactie, maar eenvoudige verbeteringen zijn mogelijk. Natuurlijk voelt de minister de druk van de publieke opinie, die overigens negatief is gevoed door alle media, maar dat voertuigje was goedgekeurd. Er zit een begrenzer op de Stint, hij kan niet harder dan 17,5 kilometer per uur. Maar in bepaalde situaties is dat nog te hard. Dus moet je hem zo uitvoeren dat hij onder bepaalde omstandigheden automatisch stopt."

Paar weken

Maar Steinbuch heeft nog hoop. "Het faillissement is aangevraagd maar nog niet uitgesproken. Als vandaag in de kamer wordt besloten om het onderzoek naar het ongeval voort te zetten, maar de Stint weer toe te laten wanneer die verbeterd en nog veiliger is gemaakt, kan die over een paar weken weer de weg op."