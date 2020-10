Hoornist PhilZuid zit nu eens niet op achterste rij, maar staat vóór het orkest: ‘Spannend en fijn’

Adviesraad Sociaal Domein Gemert gooit bijltje erbij neer

9 oktober GEMERT-BAKEL - Het conflict in de gemeente Gemert-Bakel over de koers in het sociaal domein loopt steeds verder op. De adviesraad sociaal domein heeft het bijltje er nu helemaal bij neergegooid, uit onvrede over de aanpak van wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij).