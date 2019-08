Hotels schieten als paddenstoelen uit de grond: stijging in Noordoost-Brabant het grootst

Die Brabantse toename valt in het niet ten opzichte van Groot Amsterdam. In die stadsregio, waar naast de hoofdstad onder andere Haarlemmermeer en Amstelveen vallen, verdubbelde het aantal hotels sinds 2010 van 520 naar 1025. In Brabant kwamen er sinds dat jaartal 295 hotels bij. De grootste toename in deze provincie is te zien in Noordoost-Brabant: van 70 hotels op 1 januari 2010, naar 170 hotels op 1 januari 2019. Een stijging van 142,9%.

In Midden-Brabant verdubbelde het aantal hotels in die tijdsperiode: van 50 naar 100. In Zuidoost-Brabant waren in 2010 105 hotels gevestigd, in negen jaar tijd kwamen er daar 95 bij: 200 in totaal. Dat is een stijging van 90,5%. Sowieso weten steeds meer toeristen naar Eindhoven, gelegen in Zuidoost-Brabant, te vinden. Vooral evenementen als Dutch Design Week en Glow zorgen voor een enorme stroom aan overnachters.