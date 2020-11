Huis en auto beschoten in Eindhoven, getuigen zien twee mensen wegrennen

Bioscoop LAB-1 uit Eindhoven: ‘Sta verkoop consump­ties in de bioscoop toe’

7:00 EINDHOVEN - Bezoekers lopen met plastic zakken vol eten en drinken bioscoop LAB-1 in Eindhoven binnen. Consumpties verkopen in de bioscoop mag in deze regio niet, terwijl dat elders in het land wel wordt toegelaten. ,,Het begint een beetje scheef te worden in Nederland.”