Huisartsen Zuidoost-Brabant over komst corona: ‘Niet óf, maar wanneer’

Een met het coronavirus besmette Duitser uit Langbroich, vlakbij de grens met Sittard, zette dinsdagavond de zaak in Nederland op scherp. Alle protocollen werden uit de kast gehaald. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) startte ijlings een onderzoek om te achterhalen of de oosterbuur in Nederland verbleef terwijl het virus zich bij hem openbaarde. Dat was niet het geval en hij was toen ook niet met Nederlanders in contact geweest, zo bleek woensdag. Toch zetten huisartsen zich schrap, ook in Zuidoost-Brabant.