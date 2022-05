Huisartsenvereniging wil aanpassing tuchtrecht na berisping Eindhovense huisarts; ‘Deze uitspraak veroorzaakt schokkeffect en angst’

Arrestatie­team houdt verdachte aan in Eindhoven, tweede verdachte nog zoek

EINDHOVEN - Het Arrestatieteam (AT) van de politie heeft maandagavond een verdachte aangehouden aan de Bennekelstraat in Eindhoven. Een tweede verdachte was ‘vuurwapengevaarlijk’. Hij sloeg op de vlucht en is nog niet teruggevonden.

9 mei