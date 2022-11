Huizen gesloopt? Dan slaan deze Struikrovers toe: ‘Alles wat we verzamelen, is voor de buurt’

EINDHOVEN - De tuinen van 28 woningen rond de Mascagnistraat zijn zaterdag ‘leeggeroofd’. De woningen worden binnenkort gesloopt waarop de stichting Struikrovers in actie kwam en het groen uit de tuinen haalde voor een tweede kans in de omliggende tuinen van de buurtbewoners.

Stichting Struikrovers is opgericht door Annelous Fleuren en Bernice Kamphuis. Zij beseften dat, voordat er ergens nieuwe woningen worden gebouwd, de grond bouwrijp wordt gemaakt. Maar al te vaak verdwijnt dan ook al het groen. Steeds meer bouwmaterialen worden circulair gebruikt, dus waarom dan niet ook het groen, bedacht het tweetal.

Fleuren: „Struikroven zou eigenlijk een vast onderdeel moeten zijn van elk sloop- en renovatieproject in Nederland. Het groen wat je hier ziet, kun je circulair gebruiken. Het is zonde om de bomen, planten en struiken die hier staan niet te herplaatsen. Alles wat we hier vandaag verzamelen wordt verdeeld onder de buurtbewoners. En als zij geen plek meer hebben, zetten wij het in de ‘roverstuin’ om ze op een later moment alsnog te kunnen planten.”

Dolgelukkig met oude vijgenboom

Een van de bomen die niet in de ‘roverstuin’ terechtkomt, is een oude vijgenboom. Trotse nieuwe eigenares, Angela is er dolgelukkig mee. Angela: „Ik loop graag hier in het park met mijn hondje, dus ik had deze boom al zien staan, maar ik had niet kunnen dromen dat hij nu in mijn tuin komt te staan. Ik voel mij rijk en dankbaar, wie had dat gedacht.”

Quote Samen komen en samen doen om je eigen wijk mooier te maken Rik Thijs, Wethouder Eindhoven

Met de gezamenlijke krachten van de vrijwilligers van ASML, medewerkers van woningcorporatie Woonbedrijf en BAM wordt het groen uit de grond gehaald. Wethouder Rik Thijs van klimaat, energie, grond en vergroening, helpt ook mee.

Thijs: „Dit is een activiteit die ik maar wat graag steun. We willen als gemeente meer groen in de binnenstad en in de wijken. Dat is goed voor de leefbaarheid en voor de biodiversiteit. Deze activiteit van de Struikrovers sluit daar uitstekend op aan. Daarnaast is er ook nog het sociale aspect, samen komen en samen doen om je eigen wijk mooier te maken.”

Marloes Verkerk, manager Nieuwbouw van Woonbedrijf: „Op deze plek worden 89 nieuwe en duurzame sociale huurappartementen gebouwd. We willen zeker gaan proberen om bij de sloop van woningen telkens weer opnieuw een struikrooftocht te organiseren in samenwerking met de Stichting Struikroven.”