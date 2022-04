Hulp aan Eindhovense daklozen stokt door crisis op de woningmarkt: ‘De wachtlijsten zijn gigantisch’

Einde aan ‘euro voor een kop koffie’, Eindhoven wil bedelver­bod voor centrum

EINDHOVEN - Soms nog geen euro in een heel uur en soms vijf euro in twintig minuten. Het scheelt nogal per dag wat Waldis (33) ophaalt aan giften van passanten. De dakloze Let zit deze woensdag voor het lege pand dat Hema in de Rechtestraat achterliet. Als het aan de gemeente ligt is dat binnenkort verboden want het Eindhovense college wil een bedelverbod voor het centrum.

