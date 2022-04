Hulptransportlijn Eindhoven-Kiev start in voormalige computerwinkel en eindigt diep in oorlogsgebied

Uitvinders Signify maken lamp van afgedankte visnetten

EINDHOVEN - Als het aan het Signify ligt, komen straks minder producten met de boot of het vliegtuig. Maar komen ze uit ‘fabrieken’ met 3D-printers in de buurt. Zo stoppen uitvinders van het Eindhovense lichtbedrijf oude visnetten in de printer waarna er een lamp uitrolt.

5 april