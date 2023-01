Hülya was 43 en had borstkanker: ‘Toen ik iets in mijn borst voelde, nam ik het eerst niet niet serieus’

Jordan Teze vindt dat PSV uit de emotie moet wegkomen om nu juiste beslissin­gen te nemen: ‘Onvolwas­sen? Dat vind ik niet’

PSV had zondagmiddag de zaken in Sittard in de slotfase niet in orde. Jordan Teze draaide de film nog eens terug en vreesde dat hij de beelden vannacht nog vaak terug zou zien.

15 januari