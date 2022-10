Elektrotechnisch tekenaar, bakker en tot nu een fotowinkel in Bergeijk. Huub Spierings (76) deed het allemaal in zijn lange carrière. Dit jaar is hij vijftig jaar actief met zijn winkel Foto Huub aan de Burgemeester Magneestraat in Bergeijk.

Huub Spierings heeft zijn fotozaak al 50 jaar.

,,Ik kwam al jaren als klant bij deze winkel van Thieu Hendriks. Daarin was Ad Biemans de zaakvoerder, zeg maar de filiaalhouder. Die hield op een bepaald moment op en vroeg of dat niks voor mij was, omdat ik al vaker belangstelling had getoond. Dus ik in 1972 naar eigenaar Thieu Hendriks in Eindhoven en na een half uur was de zaak beklonken. Enkele jaren later nam ik de zaak over en werd het Foto Huub in 1975.”

,,Ik zou door Hendriks worden ingewerkt, maar na een half uur werd hij al weggeroepen en sindsdien moest ik het zelf doen. Je leert snel met je twee linkerhanden. Op een gegeven moment klaagde Hendriks dat ik niet genoeg omzet draaide, totdat ik abusievelijk de afrekening kreeg van zijn zaak in Eindhoven die veel lager was dan hier in Bergeijk. Uiteindelijk kocht ik de zaak in 1975 en draaide ik jarenlang omzetten van zes ton. Maar met de komst van de polaroid en de analoge fotografie totdat uiteindelijk de mobieltjes met camera’s kwamen kwam de kentering. Geen fotorolletjes, geen diaraampjes, geen diaprojectoren meer verkocht. Heel de handel stortte in elkaar. Met als gevolg dat er van de 6000 fotozaken in Nederland nu nog 125 over zijn. Het was hier vroeger een goudmijn op deze 69 vierkante meter.”

Om toch voldoende inkomen te krijgen werkte Spierings acht jaar lang 21 uur per week in een bakkerij in Eindhoven. “Ik kreeg daarvoor per vier weken 1250 gulden betaald, totdat ik werd ontslagen. Vanaf mijn zestigste ontving ik daarvan nog duizend euro per maand.

De winkel die in al die jaren niet bijster veel van uiterlijk is veranderd wordt door hem langzaam afgebouwd. “Ik ga geen nieuwe fotolijstjes meer bestellen om de voorraad aan te vullen. Ik ben aan mijn moeder verplicht om te gaan kunstschilderen. Net zoals mijn opa Anton Kerssemakers die goed bevriend was met Vincent van Gogh en ook zelf niet onverdienstelijk schilderde. Ik heb een gekregen schilderij van enkele jaren terug verkocht voor zevenduizend euro aan het Van Goghmuseum. Mijn moeder had 250 schilderijen van mijn opa die ze allemaal verkocht heeft voor 25 gulden per stuk aan iemand die ze met punaises tegen de muur hing. Over anderhalf jaar verwacht ik te stoppen. En dan ga ik net zoals mijn grootvader schilderen.”