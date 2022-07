Huurders in Eindhoven keihard aangepakt bij drugsoverlast, bewoners sneller uitzetten

Klimaatac­ti­vis­ten voeren actie bij ING, ook in Eindhoven: ‘Beter dan thuiszit­ten en depressief zijn’

EINDHOVEN - Bij een groot aantal vestigingen van ING in Nederland, waaronder aan de Eindhovense Nieuwstraat, voerden demonstranten van Extinction Rebellion zaterdagmiddag actie. Het protest was gericht tegen de investeringen van ING in de fossiele industrie.

