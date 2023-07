Huurders in Geldrop-Mierlo verliezen belangenvereniging; vertegenwoordigers wooncorporaties trekken zich terug

Hermes krijgt boete voor vertraagde invoering schoon busvervoer in regio Eindhoven, maar kan daar helemaal niets aan doen

EINDHOVEN - De vertraagde levering van elektrische bussen brengt vervoerbedrijf Hermes verder in de problemen. De provincie heeft aan Hermes een boete opgelegd omdat niet is voldaan aan de beloofde verduurzaming van de busvloot in de regio Eindhoven.