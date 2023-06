Hyperveilig videobellen in Brabant? In Waalre is de code gekraakt

‘Anticon­cep­tie-bus’ voor illegale vrouwen strijkt voor het eerst in Eindhoven neer: ‘Ze hebben geen idee waar ze het hier moeten zoeken’

EINDHOVEN - Ze balen er zelf van dat hun zorg nodig is, de vrijwilligers van hulporganisatie Dokters van de Wereld. De zorgbus in Eindhoven blijkt in een behoefte te voorzien. Want ook hier wonen illegale vrouwen, mensen die er eigenlijk niet mogen zijn.