Iedereen baalt van ‘distributiereuzen’ op Eeneind, toch mogen ze er komen: ‘Daar moeten we het mee doen’

Brabant gooit de deur (bijna) dicht voor grote distribu­tie­cen­tra

DEN BOSCH - Grote distributiecentra hoeven in Brabant niet overal meer een welkom te verwachten. Met uitzondering van enkele tientallen bedrijventerreinen waar provincie en gemeenten afspraken over maakten, is vestiging van zogeheten XXL-dozen onmogelijk gemaakt.