IJshockeyers Eindhoven Kemphanen door naar halve finale play-offs

De Eindhovense ijshockeyers hebben zich zondagavond overtuigend geplaatst voor de halve finale van de play-offs, waarin Amsterdam Tigers de tegenstander is. De bezoekers uit Leeuwarden kwamen twee keer op gelijke hoogte, na goals van Mike Verschuren en Branko Dijstelbloem. Daarna was het verzet van OG Capitals voorbij: het werd 7-2 door goals van aanvoerder Damian Kluijtmans, Jeroen Raats, Rastislav Veres, Eruan Hendriks en nogmaals Dijstelbloem.

,,Veel te spannend”, vertelde Kemphanen-voorzitter Tom van Doorne na de winst. ,,Zij zijn van de topcategorie. De ontlading in het team was enorm.”

In Friesland ging het zaterdagavond niet makkelijk. OG Capitals kwam op voorsprong, maar Veres en Verschuren draaiden die achterstand om. Daardoor nam Kemphanen alvast revanche voor de laatste eredivisie-ontmoeting in januari, toen Kemphanen met 7-3 verloor in Leeuwarden. Ze konden zich daarom met een goed gevoel voorbereiden op de return van zondagavond.

In de halve finale is Amsterdam Tigers dus de tegenstander, dat dit weekeinde overtuigde tegen Dordrecht Lions. De Amsterdammers wonnen met 2-7 en 11-2. In de andere halve finale spelen Gijs HEPRO Groningen en Tilburg Trappers-2 om een plek in de eindstrijd. Opvallend is dat de Groningers dit weekend precies hetzelfde scoreverloop kenden als Eindhoven Kemphanen. Ze wonnen hun uitwedstrijd tegen Dragons Utrecht nipt met 1-2, om zondagavond de return in eigen huis vervolgens met 7-2 te winnen.