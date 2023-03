IJshockeyers Eindhoven Kemphanen dwingen beslissende wedstrijd af in halve finale play-offs

Na een enerverende wedstrijd heeft Eindhoven Kemphanen zondagavond een beslissende wedstrijd afgedwongen in de halve finale van de play-offs. Amsterdam Tigers werd met 5-4 verslagen, een dag na het 3-1 verlies in Amsterdam. Volgende week zaterdag valt de beslissing in de hoofdstad.

Na een enerverende wedstrijd heeft Eindhoven Kemphanen zondagavond een beslissende wedstrijd afgedwongen in de halve finales van de play-offs. Vooraf telde maar één ding voor de Eindhovense ijshockeyers: er moest gewonnen worden van Amsterdam Tigers, na het verlies in de hoofdstad (3-1) een dag eerder. De halve finales kennen een best-of-three-format, waardoor een nieuwe nederlaag Kemphanen fataal zou zijn geweest.

Het vertrouwen van de ploeg kreeg al na negen seconden een flinke opsteker, toen Damian Kluijtmans de 1-0 binnenschoof. Het ongeloof was af te lezen bij het publiek en de spelers. Het zou toch niet zo’n droomavond worden? Dat terwijl de voorbereiding niet van harte ging, omdat bepalende spelers als Luke Zwartbol (geschorst), Lucca Kluijtmans (geblesseerd) en Mike Verschuren (ziek) afwezig of een twijfelgeval waren.

Een droomavond werd het uiteindelijk wel, maar die was zwaarbevochten. Sterspeler en topscorer Rastislav Veres scoorde na een kwartier de 2-0, maar Tigers kwam meermaals goed terug in de wedstrijd. Naast Veres en Kluijtmans (allebei twee keer) scoorde ook David Church. Pas bij een 5-3 voorsprong leek de winst definitief binnen, maar de hoofdstedelingen scoorden in de laatste minuten nog de 5-4. Mede dankzij een sterk optreden in de slotfase van doelman David Reid wist Kemphanen de kleine voorsprong te verdedigen, waardoor een finaleplaats nog mogelijk is.

De nipte overwinning heeft ook een symbolische waarde, omdat Eindhoven Kemphanen op 18 februari het competitieduel in Amsterdam nog met 5-4 verloor van Tigers. Precies een maand later, op zaterdag 18 maart, wordt nu dus bekend wie naar de finale van de play-offs gaat. In de andere halve finales spelen ook Gijs HEPRO Groningen en Tilburg Trappers-2 komende zaterdag een beslissende wedstrijd.

Kemphanen onder-21 al naar finale

Ook de onder-21 van Kemphanen trof dit weekend Amsterdam Tigers voor een plek in de finale. Zaterdagmiddag werd nog met 5-1 verloren, maar in de thuiswedstrijd maakte de ploeg dat een dag later goed: 4-0. Omdat het bij de onder-21 in de halve finale om een best-of-two gaat, en de score over twee wedstrijden gelijk was, moest een penalty shoot-out de beslissing brengen.

In die shoot-out kroonde Djarna Mans zich tot de heldin van de middag. De 17-jarige keepster, het enige vrouwelijke teamlid ook, bracht op elke poging redding - vijf schoten, vijfmaal mis. Daardoor waren de twee doelpunten aan de andere kant van de ijsbaan genoeg voor de winst. In de finale is de onder-21 van OG Capitals uit Leeuwarden de tegenstander.

Mans kent een bijzondere ijshockeyloopbaan. Bij de onder-21 van Kemphanen is ze een vaste waarde onder de lat, terwijl ze pas op relatief late leeftijd begon met ijshockeyen. Vijf jaar geleden werd ze door haar vader overgehaald, toen ze tijdens een familiedag kwam meekijken. Ondertussen behoort Mans tot de selectie van het Nederlands vrouwenteam, pakte ze brons op de afgelopen WK en heeft ze twee keer een jeugdlandstitel meegemaakt.