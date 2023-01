IJspret valt letterlijk in het water in Geldrop nadat koeling kapot gaat

Agressieve bestuurder rijdt tegen gevel van woning en probeert er daarna vandoor te gaan

VELDHOVEN - Een bestuurder van een personenwagen is zondagochtend tegen de gevel van een woning gereden. Dat gebeurde op de Zandoerleseweg in Veldhoven. De man probeerde na het ongeval weg te rijden. Een woordvoerder van de politie meldt dat de man is aangehouden.

